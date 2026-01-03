За год из пробирки появились 367 малышей в Волгоградской области





В Волгоградской области в 2025 году появились на свет 367 младенцев благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом V102.RU сообщили в комитете здравоохранения региона.

Всего врачи провели за прошлый год 1328 бесплатных процедур за счет ОМС. В основном ЭКО делали женщинам в возрасте 35-39 лет.

В облздраве отметили, что ЭКО делается бесплатно в медицинских учреждениях региона: клиника №1 ВолгГМУ, центр «Геном-ВолгA», «Центр ЭКО», «Мать и дитя».

Изображение сгенерировано при помощи ИИ