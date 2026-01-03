Под Волгоградом две фуры слетели с трассы из-за гололеда





В Новоаннинском районе Волгоградской области из-за ухудшения погодных условий две фуры слетели в кювет. По сообщению очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло в хуторе Красная Заря. Момент аварии зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов.





Уточняется, что авария произошла из-за образовавшихся на дороге снежных накатах и гололедице. Также отмечается, что усложняет движение плохая видимость на трассе.

Местные водители предупреждают других автомобилистов об опасном участке и просят быть осторожными при движении в данном направлении.

Напомним, в ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустили экстренное штормовое предупреждение. По данным специалистов, в течение двух дней на территории региона ожидается сильный ветер до 30 м/с, а также гололедица.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me