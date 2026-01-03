



В Волгограде 1 января скончался выдающийся акушер-гинеколог Роман Дронов. Как сообщили в перинатальном центре №2, волгоградец ушел из жизни после продолжительной болезни.

- Роман Владимирович прошел большой профессиональный путь, был понимающим и вдумчивым специалистом, заботливым наставником, всегда готовым прийти на помощь. Его запомнили добрым, веселым, общительным и очень светлым человеком. Он помог появиться на свет десяткам тысяч малышей, - рассказали коллеги Романа Дронова.

Специалист долгие годы работал в перинатальном центре №2 и являлся заместитель главного врача по поликлинической помощи.

Фото: Перинатальный центр №2 / vk.com