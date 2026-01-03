Волгоградские иереи навестили в госпитале участников СВО





Волгоградский священнослужитель Владимир Пономаренко вместе с иереем Павлом Бецковым и помощником руководителя отдела по Церковной благотворительности и социальному служению Волгоградской епархии Андреем Коротиным навестили участников специальной военной операции в госпитале. Как сообщили в пресс-службе епархии, священники пообщались с ранеными бойцами и поздравили их с Новым годом.

Кроме того, всем военнослужащим иереи вручили подарки, собранные прихожанами Казанского храма. Без подарка также не остались врачи и персонал госпиталя.

Напомним, ранее волгоградский священник Владимир Пономаренко рассказал информагентству о поездках в зону СВО и встречах с бойцами.

Фото: Волгоградская епархия / vk.com