Волгоградцы будут отдыхать в 2026 году 118 дней





Жители Волгоградской области наряду с другими россиянами в 2026 году будут отдыхать 118 дней – почти четыре месяца. Ровно столько дней отдыха выпадает на праздничные и выходные.

Так, из 90 дней в первом квартале нового года выходных, согласно производственному календарю, в общей сложности 35 дней.

Во втором квартале из 91 календарного дня работать волгорадцам предстоит 62 дня, а отдыхать 29.

Трудиться в третьем квартале 2026-го жители региона будут 66 дней из 92. На отдых придётся лишь 26 дней.

В четвёртом квартале нового года из 92 дней отдохнуть удастся лишь 28.