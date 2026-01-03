Рождественский забег пройдет в ЦПКиО 7 января

С сегодняшнего дня, 2 января, и до конца новогодних каникул волгоградцы смогут принять участие в многочисленных мероприятиях в ЦПКиО. В программе этих дней - кулинарные мастер-классы по расписыванию имбирных пряников, интерактивные программы, тематические квизы на большом автодроме, дискотеки на льду, а также «Рождественский забег» в карнавальных костюмах.