Рождественский забег пройдет в ЦПКиО 7 января

С сегодняшнего дня, 2 января, и до конца новогодних каникул волгоградцы смогут принять участие в многочисленных мероприятиях в ЦПКиО. В программе этих дней - кулинарные мастер-классы по расписыванию имбирных пряников, интерактивные программы, тематические квизы на большом автодроме, дискотеки на льду, а также «Рождественский забег» в карнавальных костюмах.
Забег состоится на двух дистанциях – 1 км и 5 км. 7 января он стартует в 10:00 ч. около главной сцены. Организатором мероприятия выступает Волгоградская региональная культурно-спортивная общественная организация «Волгоградский марафон».