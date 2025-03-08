



8 Марта прекрасная половина Берёзового сельского поселения Еланского района Волгоградской области записала видеообращение к председателю СК России. Как сообщает ИА «Высота 102», женщины пожаловались Александру Бастрыкину на то, что основная дорога, связывающая населённый пункт с райцентром, уже несколько лет находится в аварийном состоянии, а чиновники игнорируют как жалобы сельчан, так и предписания прокуратуры.







- В Международный женский день мы, женщины села Берёзовка, обращаемся к вам с просьбой о помощи. Дорога «Елань-Берёзовка» находится в неудовлетворительном состоянии. Особенно разбит участок от села Водопьяново, - рассказала одна из волгоградок.

Женщины обращают внимание, что злосчастная дорога используется для транспортировки детей школьным автобусом, из-за чего существуют риски дорожно-транспортных происшествий и травмирования несовершеннолетних. Кроме того, добраться до села по разбитому асфальту проблематично и врачам, что нарушает права местных жителей на экстренную медицинскую помощь.

- Мы уже обращались в комитет транспорта Волгоградской области и администрацию президента Владимира Путина. В 2023 году по нашим жалобам прокуратурой Волгоградской области была организована проверка. По её итогу специалисты зафиксировали нарушение целостности дорожного покрытия в виде множественных трещин и выбоин. В 2024 году было проведено повторное обследование, по итогу которого вновь были зафиксированы нарушения, - добавила сельчанка.

Пассивное отношение властей к проблемам небольшого населённого пункта и предписаниям прокуратуры вынудило надзорное ведомство обратиться в суд с исковым требованием обязать ГБУ «Волгоградавтодор» произвести ремонт автомагистрали.

- На сегодняшний день ситуация остаётся прежней. Ремонт дороги не произведён. Помогите нам, пожалуйста, - завершила жительница.

Отметим, как рассказали журналистам в пресс-службе облкомдортранса, на основании видеобращения граждан организована проверка.

Фото и видео: Елань новости / t.me