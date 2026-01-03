Бастрыкин обратил внимание на проблему матери ребенка-инвалида из Волгограда





Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после обращения матери трехлетнего ребенка-инвалида из Волгограда. Как рассказали в пресс-службе СК, волгоградка пожаловалась на нехватку специализированных медикаментов.

Уточняется, что ребенок имеет паллиативный статус и нуждается в специальном питании и лекарственных препаратах. Однако необходимыми лекарствами он не обеспечивается, в связи с чем заявительнице приходится приобретать их за свой счет, что для нее финансово затруднительно. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

В связи с этим председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.