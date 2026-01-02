Краснодарский снежный армагедон затронет Волгоградскую область





В Волгоградской области может повториться «краснодарский» сценарий из-за резкого ухудшения погоды. По данным Волгоградского ЦГМС, 3 января в районах региона начнутся осадки, которые усилятся к 4 января. На отдельных территориях ожидается сильный мокрый снег при усилении ветра в метель до 22 метров в секунду. 5 января мокрый снег может перейти в дождь.

При этом ночью в регионе будут сохраняться небольшие минусовые температуры, а днем может потеплеть до +6 градусов. Температурные качели могут привести к образованию сильного гололеда.



К Волгограду сильный ветер с мокрым снегом и дождем доберется к 4 января. В этот день в областном центре порывы ветра могут достигнуть 18 метров в секунду. К 5 января стихия ослабнет. Однако сохранится опасность в виде гололеда.



Напомним, в Краснодарском крае уже третий день устраняют последствия сильного снегопада, который нарушил электроснабжение многих населенных пунктов и привел к сбою в движении пассажирских поездов.

