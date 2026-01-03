



В Волгограде и области к концу недели синоптики пообещали снег и гололед. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются до конца рабочей недели.

- 3 января в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -2…+3º, - пояснили метеорологи. - 4 января ночью снег, в отдельных районах сильный. Днем небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, днем местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем прогреется до 0…+5º.

В понедельник, 5 января, также ожидаются осадки в виде снега, а также гололедица на дорогах.