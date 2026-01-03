Волгоградские энергетики возвращают свет жителям Кубани





Бригада Урюпинского РЭС филиала РоссетиЮг –Волгоградэнерго под руководством мастера Василия Шаляпина помогает восстанавливать электроснабжение кубанским коллегам. Как сообщили в компании, энергетики осматривают оборудование и устраняют повреждения на воздушных линиях электропередачи 10 кВ в районе посёлка Кубань Гулькевичского района. Специалисты филиала ведут работы в круглосуточном режиме.

Напомним, Краснодарский край оказался во власти снежной стихии. В результате многие населенные пункты остались без света, произошел сбой в движении пассажирских поездов.



Между тем, разрушительный циклон приближается и к Волгоградской области. С вечера 2 января синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий - сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, мокрый снег, изморозь и гололед.



Фото Василия Шаляпина, РоссетиЮг

