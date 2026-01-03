Волгоградские участники СВО смогут получить меры поддержки в 2026 году





С нового года для участников специальной военной операции начали действовать дополнительные меры поддержки. Об этом 3 января напомнили в пресс-службе Госдумы.

До 31 декабря 2026 года волгоградские участники СВО и их семьи смогут воспользоваться кредитными каникулами. Также с 1 января для них введены льготы по транспортному и земельному налогам.

Напомним, также при назначении пенсий за выслугу лет добровольцам СВО, которые на день увольнения со службы имели менее 20 лет выслуги, будут засчитываться периоды пребывания в добровольческих формированиях. Данная норма также вступила в силу с первого дня наступившего года.