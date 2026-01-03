Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 22 БПЛА





В ночь с 2 на 3 января регионы России вновь подверглись налёту ударных БПЛА. Расчёты Минобороны отбили атаки на гражданскую инфраструктуру четырех областей.

— В период с 23:00 мск 2 января до 7:00 мск 3 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в пресс-службе военного ведомства.

Основной удар приняла на себя Республика Крым. Здесь за восемь часов были сбиты 12 БПЛА. В Краснодарском крае ликвидированы ещё 6 смертоносных аппаратов. В воздушном пространстве Ростовской области были сбиты 2 беспилотника. По 1 дрону в Республике Адыгея и над акваторией Азовского моря.

Отметим, в Волгоградской области, несмотря на объявление беспилотной опасности, дроны не сбивались. Ночная атака обошла регион стороной.