Волгоградцам потребуется биометрия для микрозаймов





С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации будут запрашивать биометрию у волгоградцев. Как уточнили в «Российской газете», без биометрической идентификации через ЕБС выдавать займы дистанционно будет нельзя.

Уточняется, что на первом этапе это коснется именно микрофинансовых компаний, которые могут выдавать до 1 млн рублей. В 2027 году это правило распространится и на организации, которым могут выдавать кредитные средства до 500 тысяч рублей.

По мнению аналитиков, часть микрофинансовых компаний, не выдержит требований и затрат, поэтому уйдет с рынка или переформатируется в МКК, чтобы не попадать под новые правила до 1 марта 2027 года.