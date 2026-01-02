Снежный коллапс в Краснодаре не повлиял на движение волгоградских поездов





Пассажирские поезда, следующие через Волгоградскую область на юг, курсируют в обычном режиме. Сбой в расписании, вызванный снежным коллапсом в Краснодарском крае, не коснулся составов данного направления. По данным ФПК, коррективы внесены в движение 7 пассажирских поездов: Имеретинский курорт – Москва, Адлер-Москва, Адлер-Ростов-на-Дону, Адлер-Владикавказ, Адлер-Томск, Владикавказ-Адлер, Москва-Адлер. Время их отправления перенесено на поздний вечер 2 января и ночь 3 января.

Напомним, Краснодарский край оказался во власти снежной стихии. В регионе до сих пор устраняют последствия сильнейшего снегопада, который оставил без электричества ряд населенных пунктов и привел к сбою в движение пассажирских поездов. По прогнозу синоптиков, метель с мокрым снегом надвигается и на Волгоградскую область.





