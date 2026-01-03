МЧС предупредило волгоградцев об усилении ветра до 30 м/с





В ГУ МЧС России по Волгоградской области выпустили экстренное штормовое предупреждение. По данным специалистов, в течение двух дней на территории региона ожидается сильный ветер до 30 м/с.

- В период 13.00-14.00 часов 3 января и до конца суток на территории Волгоградской области ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах в сочетании с сильным ветром до 20-25 м/с. В отдельных районах - очень сильный ветер 30 м/с, - говорится в сообщении.

Плохая погода в регионе продлится и на протяжении следующих суток, 4 января.