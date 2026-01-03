Как оформить льготы матерям-героиням рассказали волгоградцам





В Волгограде матери-героини могут обратиться в Соцфонд с заявлением для получения выплат и льгот. Об этом рассказал председатель Госдумы о труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

- С 1 января в течение шести месяцев, я рекомендую обратиться в социальный фонд с соответствующим заявлением. Тогда будет обеспечена выплата ежемесячной пенсии, - пояснил парламентарий.

После подачи заявления будут определены выплаты или предоставлены льготы. Также подать документы можно дистанционно.

Закон «О предоставлении социальных гарантий женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня"» разработан для исполнения перечня поручений президента РФ с целью признания особых заслуг перед государством женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Звание получают женщины, которые родили или воспитали 10 и более детей.