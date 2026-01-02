В волгоградском аэропорту увеличилось количество задержанных авиарейсов по направлению в Москву и обратно. По данным электронного табло, сбой в расписании коснулся трех самолетов авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот», которые должны были прибыть из столицы вечером 2 января. Также задерживается вылет пяти бортов в столичные аэропорты этих же авиакомпаний. Несколько часов назад было смещено время вылета всего четырех бортов.