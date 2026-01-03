В амфитеатре Волгограда пройдут гуляния с 3 по 5 января





В новогодние выходные с 3 по 5 января в амфитеатре на нижней террасе набережной в Волгограде пройдут ярмарки. Как уточнили в пресс-службе мэрии, концерты пройдут в эти дни с 14.00 до 17.00.

Для волгоградцев на сцене выступят коллективы учреждений молодежной политики, а также шоу-группа «Малина». Также для горожан выступят диджеи «СВОЙ» и «Патрик». Кроме того, зрителей ждет выступление народных коллективов «Казачья здравница», «Лазоревый цветок», «Вольница» и «Казачье раздолье».

Также на площадке будет работать ярмарка народных промыслов от городских мастеров и мастер-классы, где каждый сможет сделать своими рукам настоящий новогодний сувенир.