Самозанятым волгоградцам стал доступен больничный





В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий получать выплаты самозанятым по больничному. Размер выплат для волгоградцев будет рассчитываться как процент от выбранной страховой суммы за каждый полный месяц.

Уточняется, что пособие по временной нетрудоспособности можно будет получить после уплаты взносов за последние 6 месяцев. Выплаты будут происходить при болезни, травме, уходе за больным родственником и в других ситуациях, предусмотренных законом.

Самозанятые смогут выбрать размер больничного, который будет составлять 50 или 35 тысяч рублей за полный месяц. При взносах в 50 тысяч пособие составит 1920 рублей, а при 35 тысячах — 1344 рубля.