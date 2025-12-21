МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человек

Основные причины трагедий, по словам специалистов, остаются прежними: купание в необорудованных и запрещенных местах, нахождение у воды в состоянии опьянения и, что особенно актуально зимой, — нарушение правил безопасности на льду. В прошлом году на зимних водоемах погибли 23 рыбака.
К несчастью, трагедии на воде продолжаются. Накануне, как сообщало V102.RU, стало известно о гибели двоих рыбаков в Николаевском районе, которые вышли на тонкий зимний лед. Таким образом, количество утонувших достигло 70 человек.