Происшествия

МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человек

Происшествия 21.12.2025 10:13
0
21.12.2025 10:13


В Волгоградской области в 2025 году на водоемах по состоянию на 19 декабря погибли 68 человек, в том числе четверо детей. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, это на 14% меньше, чем в прошлом году.

Основные причины трагедий, по словам специалистов, остаются прежними: купание в необорудованных и запрещенных местах, нахождение у воды в состоянии опьянения и, что особенно актуально зимой, — нарушение правил безопасности на льду. В прошлом году на зимних водоемах погибли 23 рыбака.

К несчастью, трагедии на воде продолжаются. Накануне, как сообщало V102.RU, стало известно о гибели двоих рыбаков в Николаевском районе, которые вышли на тонкий зимний лед. Таким образом, количество утонувших достигло 70 человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.12.2025 11:53
Происшествия 21.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 11:15
Происшествия 21.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 10:13
Происшествия 21.12.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.12.2025 07:02
Происшествия 21.12.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2025 17:57
Происшествия 20.12.2025 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2025 10:45
Происшествия 20.12.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.12.2025 10:22
Происшествия 20.12.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 17:51
Происшествия 19.12.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 14:01
Происшествия 19.12.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 11:08
Происшествия 19.12.2025 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.12.2025 09:06
Происшествия 19.12.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:58
Происшествия 18.12.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 14:02
Происшествия 18.12.2025 14:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 12:24
Происшествия 18.12.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.12.2025 11:30
Происшествия 18.12.2025 11:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:34
Волгоградцам показали, как выглядел проспект СталинаСмотреть фотографии
11:53
В Волжском пьяный подросток без прав разбил в хлам авто и покалечил двоих девочекСмотреть фотографии
11:43
«Бегемотиха прилегла прямо на трамвайных путях»: артисты цирка вспомнили трогательные и комичные истории из жизни закулисьяСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области двое погибли в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгограде участник Парада Победы Александр Колотушкин отмечает 99-летиеСмотреть фотографии
10:13
МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человекСмотреть фотографии
09:47
Экс-зама начальника УФСБ похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Дело арестованной экс-чиновницы из Волгограда обросло тайнойСмотреть фотографии
08:21
Магнитные бури минуют волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
07:54
Росавиация сняла 5-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:38
Проезд в волгоградских электричках подорожает до 52 рублейСмотреть фотографии
07:18
Военные сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Камышине 61-летний мужчина обгорел в банеСмотреть фотографии
06:19
В Волгоградской области сняли 6-часовой режим угрозы БПЛАСмотреть фотографии
06:09
Самый короткий день в 2025 году ждет волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
05:51
Росавиация запретила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:56
Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградцам рассказали, как изменятся суммы в платёжках за ЖКХ в 2026 годуСмотреть фотографии
21:12
Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законовСмотреть фотографии
20:33
В Горсаду и ЦПКиО зажгли огни на новогодних ёлкахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:20
Андрей Бочаров поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздникомСмотреть фотографии
18:54
Бастрыкин взялся за похитивших пенсионерку волгоградских мошенниковСмотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области нашли мёртвыми двух провалившихся под лёд рыбаковСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде возложением цветов отметили День ФСБ РоссииСмотреть фотографии
16:49
Столичный ЦСКА показал высокий уровень волгоградской тренерской школыСмотреть фотографии
16:12
Андрей Бочаров обсудил с чиновниками создание музея СВОСмотреть фотографии
15:20
Волгоград вошёл в топ-10 городов по количеству нераспроданных новостроекСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом водолазы ищут двух пропавших без вести рыбаковСмотреть фотографии
13:00
Путин обещал обновить футбольное поле в Волгограде для участников СВОСмотреть фотографии
12:27
От борьбы с «белыми» до поиска террористов: вспоминаем вековую историю службы волгоградских чекистовСмотреть фотографии
 