В райцентре Волгоградской области насмерть сбили женщину

Смертельное ДТП случилось в Елани накануне, 9 декабря. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 16-15 ч. Volkswagen Polo на улице Советская сбил пешехода. Женщина переходила проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода, пояснили в главке. Она скончалась в карете скорой помощи.
Происшествия 10.12.2025 11:34
0
10.12.2025 11:34
