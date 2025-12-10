В Волгоградской области в снегопад три фуры слетели в кювет

В Волгоградской области в начавшийся снегопад произошло несколько дорожных происшествий. По сообщению очевидцев, в Еланском районе на трассе Елань-Самойловка между селами Терновое и Набат вылетел в кювет зерновоз. На кадрах видно, что дорога на этом участке не расчищалась и не посыпалась реагентами.
Грузовики «сошли с трассы» еще в двух районах региона – в Михайловке и в Новоаннинском. Однако на этих участках видны следы обработки от гололеда и снега.
Напомним, сегодня, 10 декабря, в северных районах области наблюдается снегопад, а на некоторых территориях - даже вьюга. По информации администрации Волгоградской области, в расчистке региональных и межмуниципальных дорог региона задействованы 68 единиц техники. Уже использовано порядка 1,6 тыс. тонн песко-соляной смеси.
