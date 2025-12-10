72-летний волгоградец украл в гипермаркете еду на 7 тысяч рублей

В Советском районе Волгограда сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали 72-летнего мужчину, который вынес из магазина шампунь, мыло и продукты питания на сумму свыше 7 тысяч рублей, не оплатив их на кассе. По информации пресс-службы регионального управления Росгвардии, на воровстве попалась и 30-летняя жительница Волжского. Она похитила в гипермаркете детские игрушки на сумму свыше 5 тысяч рублей. Женщина созналась в содеянном, похищенное возвращено.
Не устоял перед искушением бесплатно затариться и хорошо покушать и 30-летний житель Волжского. Он вынес из магазина крупной торговой сети конфеты, сыр, три флакона геля для душа, набор пряников, две упаковки форели. Ущерб гипермаркет оценил в 11 тысяч рублей. Все задержанные переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства - возбуждены уголовные дела.