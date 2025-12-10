Гостиницу «Ахтуба» в Волжском опечатали по решению суда

Судебные приставы опечатали гостиничный комплекс «Ахтуба» в городе Волжском Волгоградской области. Деятельность объекта по решению Волжского городского суда приостановлена на 60 суток из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в ГУ ФССП России по Волгоградской области.
Взыскателем по данному делу выступило ГУ МЧС России по Волгоградской области.
На дверях опечатанного гостиничного комплекса, расположенного на ул. Сталинградская, указано, что вход в здание приостановлен 9 декабря в 21:59 мск на основании исполнительного документа, выданного Волжским городским судом. Решение о приостановке деятельности гостиничного комплекса площадью 10 371,7 кв.м. вступило в законную силу 8 декабря.
Фото: V102.RU (архив) / Жесть Волжский / t.me