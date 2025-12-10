



В Новониколаевском районе Волгоградской области 9 декабря водитель «Нивы» не справился с управлением. В результате аварии автомобиль улетел в кювет.

- В 13:00 водитель, управляя автомобилем «Нива», на 50 км автодороги «Комсомольский – Новокардальский – Красноармейский» не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, автомобиль получил серьёзные повреждения. У машины оказался помят кузов и вырвало одну из передних дверей.

Отметим, по информации правоохранителей, находившиеся внутри водитель и 14-летний пассажир были госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области