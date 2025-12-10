УФНС рекомендует волгоградцам встретить Новый год без долгов по налогам





Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов и НДФЛ по налоговому уведомлению истек 1 декабря текущего года. Начиная со следующего дня, неуплаченная сумма налога автоматически стала недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России.

В случае несвоевременной уплаты налоговые органы направляют гражданам требования об уплате налога. Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», рассылка требований об уплате осуществляется в электронном виде.

В УФНС России по региону напоминают, что с 1 ноября 2025 года налоговая задолженность взыскивается с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, во внесудебном порядке. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ. Данный порядок применяется только при отсутствии спора с налоговым органом.

Если гражданин не уплатит налоги в установленный срок, налоговые органы могут взыскать задолженность как во внесудебном, так и в судебном порядке в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой налога.

Внесудебный порядок будет применяться к таким видам обязательств, которые налогоплательщик исчисляет самостоятельно или обязан уплатить, например, при подаче деклараций по налогу на доходы физических лиц или при применении режима самозанятых.

Кроме того, при отсутствии спора с налоговым органом, будет применяться внесудебный порядок взыскания по налогам, которые начисляет налоговый орган (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ, неудержанный работодателем, и с доходов по вкладам), а также по налогам, доначисленным в ходе налоговых проверок.

Если не оплатить долг вовремя, денежные средства будут списаны со счетов в банках, путем направления поручения о взыскании.

При неисполнении поручения о перечислении задолженности и наличии отрицательного сальдо ЕНС, налоговый орган вправе направить судебному приставу постановление о взыскании задолженности за счет иного имущества физлица.

Если налогоплательщик не согласен с суммой задолженности, он может подать заявление о перерасчете и (или) жалобу как до начала взыскания, так и после начала процедуры взыскания. В этом случае взыскание будет осуществляться исключительно в судебном порядке. При этом спорные суммы исключаются из сальдо единого налогового счета до вступления решения суда в силу. Но при этом, расходы налогоплательщика увеличиваются на сумму государственной пошлины.

УФНС России по Волгоградской области рекомендует гражданам регулярно проверять наличие долгов по налогам, сборам, пеням и штрафам. Получить информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам жители Волгоградской области могут в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в любой налоговой инспекции и отделениях МФЦ.

Информацию о задолженности, приостановленной к взысканию, можно проверить в личном кабинете в разделе «Налоги». Оплатить задолженность можно в кредитных учреждениях, в том числе через платежные терминалы или мобильные сервисы, а также посредством сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в приложении «Налоги ФЛ».