Самые денежные сферы с зарплатами выше 100 тысяч назвали волгоградцам

05.12.2025
Волгоградцам подсказали, где можно заработать больше 100 тысяч рублей в месяц. По данным hh.ru, лидером по уровню дохода в регионе остаётся строительство — в среднем 128,3 тыс. рублей. На втором месте — сельское хозяйство, где работодатели предлагают 121 тыс. рублей. Далее следуют транспортная сфера (119 тыс. рублей) и рабочий персонал (117,9 тыс. рублей). Топ лидеров по уровню дохода замыкает добыча сырья (115,3 тыс. рублей).

При этом доходы в перечисленных отраслях растут опережающими темпами. Например, в строительстве по сравнению с прошлым годом зарплаты  выросли сразу  на 40,5 тыс. рублей. На втором месте по темпам роста — административный персонал, где средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 36,1 тыс. рублей. Далее следует сельское хозяйство (рост на 35,8 тыс. рублей) и добыча сырья (рост на 33,2 тыс. рублей). Пятую строчку рейтинга занимает сфера автомобильного бизнеса, где средняя предлагаемая зарплата выросла на 30,9 тыс. рублей и составила 111,4 тыс. рублей.

Напомним, накануне Росстат сообщил новый размер средней зарплаты работников Волгоградской области. 


