Редкий парад планет увидят волгоградцы в начале 2026 года

На небе впервые с 2019 года формируется солнечный парад планет. Как рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, редкое явление волгоградцы смогут увидеть в начале 2026 года.

Как уточняют ученые, Венера и Марс уже подошли к Солнцу на расстояние менее 10 градусов. К 19 декабря эти планеты приблизятся к Солнцу на 5–6 градусов. В конце декабря расстояние сократится до 2–3 градусов, а в ночь с 6 на 7 января Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе.

Отмечается, что такое сближение будет напоминать «Вифлеемскую звезду». К этому времени вблизи Солнца появится и Меркурий, который после поворота в видимом движении начинает «догонять» Солнце.

- 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца, образовав вместе с ним почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события, - рассказали в ИКИ РАН.

К концу января редкое явление начнет распадаться - первым от Солнца уйдет Меркурий, затем в феврале удалятся Венера и Марс. Следующее такое явление ожидается лишь в 2038 году.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ