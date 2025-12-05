Ракета Storm Shadow упала во дворе частного дома в Ростовской области





На территорию частного дома в Ростовской области упала ракета Storm Shadow. Чудом смертоносный снаряд не разорвался, передает Привет-Ростов со ссылкой на посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника.

Сообщение о находке было опубликовано в Telegram-канале дипломата. На фотография видно, что боеприпас имеет повреждения, характерные для поражения средствами противовоздушной обороны. В частности, у ракеты отсутствуют крылья.

На момент публикации новости официальных заявлений Министерства обороны РФ или властей Ростовской области по данному конкретному инциденту не поступало.

Изображение сгенерировано при помощи ИИ