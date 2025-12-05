В Волгограде реконструируют построенную в СССР котельную

В Ворошиловском районе Волгограда «Концессии теплоснабжения» завершают очередной этап масштабного ремонта котельной №82, построенной еще в 1967 году. Работы активно идут на втором этаже здания – уже демонтированы стены, полы, заменены оконные блоки и радиаторы отопления. Специалисты укладывают новую напольную плитку, обшивают стены гипсокартоном.
Еще летом полностью был приведен в порядок третий этаж объекта: реконструированы туалеты, душевые, рабочие кабинеты, обеденная зона. Для комфорта работающих здесь полусотни человек установлена новая мебель.
Улучшение условий работы персонала происходит и на других объектах компании. На котельный квартала №317 в Краснооктябрьском районе отремонтирована кровля площадью 1200 квадратных метров. Сейчас там идет монтаж отливов и ограждения. Также в здании установили новые стеклопакеты.
Кроме того, в Дзержинском районе строители меняют кровлю здания базы аварийно-диспетчерской службы, где появится более 1300 квадратных метров современного покрытия.
Справка. В 2025 году «Концессии теплоснабжения» завершили комплексный капитальный ремонт котельных №109 в Ворошиловском районе и квартала №412 в Тракторозаводском районе. В рамках реконструкции заменены 1500 кв. метров кровли, смонтированы новые витражи, покрашены более 2000 кв. метров фасада. Также обновлены внутренние помещения, установлена современная техника. Благоустроена и территория рядом с объектами, где появились новый асфальт, ограждение и высажены деревья.
Фото «Концессии теплоснабжения»