Под Волгоградом изолировали ферму из-за вспышки бруцеллеза

В Ленинском районе Волгоградской области выявлены новые случаи заболевания бруцеллезом у животных. По данным регионального комитета ветеринарии, вспышка инфекции зафиксирована на одной из животноводческих ферм на территории Заплавненского сельского поселения. В связи с этим с 3 декабря начали действовать ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге в радиусе 5 километров от фермы.
На опасной территории запрещен оборот кормов, ввоз и вывоз животных, а больные буренки будут отправлены на убой. Запрещено и использование молока, не прошедшего термическую обработку. Также в зону очага перекрыт въезд и выезд транспортных средств, за исключением транспорта, задействованного в жизнедеятельности проживающих на территории хозяйства людей.
Напомним, бруцеллез - опасное заболевание, оно может передаваться и человеку, например, через сырое молоко. Заражение грозит тяжелыми последствиями, вплоть до летального исхода.