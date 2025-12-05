Аферисты затерялись среди волгоградских юнармейцев





Перед Днем добровольца, который отмечается 5 декабря, мошенники использовали новый способы вовлечения волгоградских подростков в свои сценарии. Как рассказали в Киберполиции, злоумышленники втирались в доверие молодых людей под видом представителей движения «Юнармии».

Аферисты уточняли статус подростка и предлагали вступить в их ряды, запрашивая продиктовать цифровой код, пришедший в SMS-сообщении. Помимо данной организации злоумышленниками использовались в качестве легенды и другие молодежные движения.

Далее мошенники могли получить доступ к аккаунтам и сервисам молодежи, которые позже использовались для похищения денежных средств.