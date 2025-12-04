На российский фондовый рынок готовы выйти более десяти новых компаний





Более десяти российских эмитентов находятся в стадии подготовки к первичному публичному размещению (IPO) и ожидают благоприятной рыночной конъюнктуры. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук в ходе 16-го Инвестиционного форума «Россия зовет!».

По его словам, за последние пять лет доля финансовых инструментов в активах населения выросла с 13,5% до 17%, из которых 12% приходится на вложения в ценные бумаги. Эксперт прогнозирует дальнейший рост этого показателя по мере увеличения доходов граждан и развития инвестиционной культуры.

– Частные инвесторы остаются ключевым драйвером развития рынка, однако мы также ожидаем усиления роли институциональных участников, в том числе зарубежных, – отметил Сергейчук.

Он уточнил, что при улучшении геополитической обстановки первыми на российский рынок могут прийти инвесторы из дружественных стран, уже имеющих с Россией тесные экономические связи, – прежде всего с Ближнего Востока.

– Возвращение иностранных институциональных инвесторов увеличит ликвидность рынка и поможет компаниям привлекать более крупные и долгосрочные инвестиции. Это также обеспечит более качественную обратную связь по стратегии и корпоративному управлению, – подчеркнул спикер.

По его мнению, присутствие крупных инвесторов в сделках IPO формирует стабильный «якорный» спрос, что способствует поддержанию котировок после размещения и укрепляет доверие к рынку в целом.