Аналитики: россияне будут чаще использовать ИИ при выборе инвестинструментов





В ближайшие два-три года, согласно прогнозам аналитиков, до 45-55% россиян, совершающих инвестиционные операции, будут эпизодически прибегать к ИИ-подсказкам при выборе инвестиционных продуктов, а для 20-30% розничных клиентов банков это взаимодействие станет регулярным. Еще 15-25% будут доверять искусственному интеллекту не только подбор, но и автоматическую ребалансировку портфеля в рамках заранее согласованных параметров.

Речь об этом, как сообщает ИА «Высота 102», зашла в рамках 16-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Прогнозы специалистов озвучил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По его словам, инвестиции в России становятся более доступны для широкой аудитории.

– Число частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 млн человек. Вместе с ростом аудитории растет и потребность в инструментах, которые позволяют инвестировать проще, быстрее и с меньшей эмоциональной вовлеченностью. ИИ-стратегии решают именно эту задачу. Они снимают барьер «я не эксперт», переводя принятие решений в плоскость данных и алгоритмов. При этом у инвестора сохраняется полный контроль – важное условие для доверия, – сказал Брейтенбихер.

При этом, подчеркнул он, для клиентов с крупными активами ИИ не заменяет персонального менеджера, а усиливает его экспертизу: алгоритмы анализируют портфель, выявляют скрытые риски и корреляции, проводят стресс-тесты на изменение ставок, валютные шоки и другие сценарные проверки.

Состоятельные инвесторы будут использовать ИИ-инструменты как «второе мнение» для проверки продуктов и оценки альтернатив. Искусственный интеллект становится не просто технологией – он превращается в новый стандарт финансовой услуги, где персональный подход сочетается с технологической точностью.

Фото: shedevrum.ai