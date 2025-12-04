В Волгоградской области каждый второй житель привился от гриппа





Роспотребнадзор опубликовал промежуточные результаты прививочной компании. По информации экспертов, в преддверии сезонной вспышки ОРВИ в Волгоградской области привиться успели уже 1 млн 486 тыс. человек — порядка 60,3% от населения.

При этом специалисты подчёркивают, что полностью защититься от вируса невозможно, однако именно вакцинация помогает подготовить организм ко встрече с опасностью и свести негативные эффекты к минимуму.

Отметим, также в РПН призвали жителей региона не заниматься самолечением и своевременно обращаться за помощью в медицинские организации при первых же симптомах простуды. Медики помогут установить точный диагноз и выбрать наиболее подходящее лечение, учитывающее состояние больного и сопутствующие заболевания.