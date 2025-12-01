Происшествия

В Волжском в автомобиле нашли тело 47-летнего мужчины с огнестрелом

Происшествия 01.12.2025 21:45
Трагические события произошли сегодня, 1 декабря, в Волжском  Волгоградской области. Как сообщают телеграм-каналы, в 32-м микрорайоне в автомобиле было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Мужчина подъехал на своем красном автомобиле Kia Rio к дому №401 по проспекту Ленина в седьмом часу вечера, где припарковался. Позднее его тело в салоне с огнестрельным ранением груди обнаружили прохожие.

По сведениям информагентства, в машине был найден травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, принадлежавший погибшему. Известно, что мужчина проходил подозреваемым по мелкому уголовному делу – о краже.

В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото ДТП и ЧП Волжский t.me

