В Волжском в автомобиле нашли тело 47-летнего мужчины с огнестрелом

Трагические события произошли сегодня, 1 декабря, в Волжском Волгоградской области. Как сообщают телеграм-каналы, в 32-м микрорайоне в автомобиле было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Мужчина подъехал на своем красном автомобиле Kia Rio к дому №401 по проспекту Ленина в седьмом часу вечера, где припарковался. Позднее его тело в салоне с огнестрельным ранением груди обнаружили прохожие.



По сведениям информагентства, в машине был найден травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, принадлежавший погибшему. Известно, что мужчина проходил подозреваемым по мелкому уголовному делу – о краже.



В СУ СК по Волгоградской области сообщили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.



Фото ДТП и ЧП Волжский t.me



