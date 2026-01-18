Общество

Росавиация 18 января отменила план «Ковёр» в аэропорту Волгограда

Общество 18.01.2026 09:56
0
18.01.2026 09:56


Ограничения на прием и посадку воздушных судов, которые действовали в аэропорту Волгограда с 00:34 мск из-за угроз беспилотной атаки, сняты в 09:44 мск. Об этом сообщила Росавиация.

Из-за закрытого неба в волгоградском аэропорту задерживались пять авиарейсов – два на прилет и три на вылет в Москву и Шарм-эль-Шейх. Сейчас количество таких рейсов сократилось до четырех. Вылет туристов на курорт в Египет снова перенесен, но теперь на 10:00 мск 18 января.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.01.2026 11:40
Общество 18.01.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 10:15
Общество 18.01.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 09:56
Общество 18.01.2026 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 09:26
Общество 18.01.2026 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 09:07
Общество 18.01.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 08:49
Общество 18.01.2026 08:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 06:39
Общество 18.01.2026 06:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2026 05:54
Общество 18.01.2026 05:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 21:47
Общество 17.01.2026 21:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 20:38
Общество 17.01.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 19:30
Общество 17.01.2026 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 18:12
Общество 17.01.2026 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 17:37
Общество 17.01.2026 17:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 15:29
Общество 17.01.2026 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
17.01.2026 15:19
Общество 17.01.2026 15:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:40
Волгоградские туристы после мучительных суток ожидания в аэропорту летят в ЕгипетСмотреть фотографии
11:12
Два человека погибли в лобовом ДТП на снежной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде нарушение движение трамваев № 5, №10 и №12Смотреть фотографии
10:15
«Опасность существует даже для людей»: волгоградский биолог – о массовом море голубей и последствиях зараженияСмотреть фотографии
09:56
Росавиация 18 января отменила план «Ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
09:26
В аэропорту Волгограда на фоне атак БПЛА задерживаются рейсыСмотреть фотографии
09:07
Беспилотная опасность сохранялась в Волгоградской области больше 9 часовСмотреть фотографии
08:49
Когда и как в Волгограде можно набрать святую воду на КрещениеСмотреть фотографии
07:54
Силы ПВО сбили ночью 4 БПЛА над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
06:39
Волгоградцам рассказали, что изменится в правилах авиаперелетов с 1 мартаСмотреть фотографии
05:54
Угроза налетов БПЛА и план «Ковер» действуют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:53
«Ротор» на сборах в Турции сыграет с клубами из Казахстана и УзбекистанаСмотреть фотографии
21:47
В Котово ради безопасности жителей отменили купания на КрещениеСмотреть фотографии
21:21
Ватерполисты «Спартака» и «Синтеза» в повторном матче не выявили победителя Смотреть фотографии
21:08
Бастрыкин услышал измученных гулом снежных пушек волгоградцевСмотреть фотографии
20:38
«Люди предлагали ставить им целые памятники»: создатель волжских сусликов – об их небывалой популярности и вандализмеСмотреть фотографии
19:59
46-летний житель Урюпинска загадочно пропал перед Новым годомСмотреть фотографии
19:30
Волгоградцев все чаще застают за скручиванием номеров на платных парковках. Что за это будет?Смотреть фотографии
18:27
Часть Котово осталась в лютый мороз без газаСмотреть фотографии
18:12
Волгоградцам на 5,6% проиндексируют более 40 соцвыплатСмотреть фотографии
17:37
Волгоградцы в валенках сыграли в футболСмотреть фотографии
17:01
«Не верю, что мой сын виноват»: как живет многодетная семья из села Волгоградской области, которая должна полмиллиарда государствуСмотреть фотографии
15:52
72-летняя волгоградка лишилась 29 тысяч после заказа морепродуктовСмотреть фотографии
15:29
Энергетики вернули свет в 6 сел Волгоградской области после снежной буриСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
«За этим стоит одиночество»: волгоградский психолог рассказала, как распознать в себе тревожный «синдром «Плюшкина»Смотреть фотографии
15:12
Электропроводка стала причиной пожара в квартире на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
15:06
Самозанятые волгоградцы с 1 июля смогут оформлять больничныеСмотреть фотографии
14:26
Квартира пенсионера сгорела на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:23
В ЦПКиО из КНР привезли 30-тонные колонны для гигантского колеса обозренияСмотреть фотографии
14:03
Ремонт моста на юге Волгограда за 358 млн стартует в 2026 годуСмотреть фотографии
 