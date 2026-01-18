Росавиация 18 января отменила план «Ковёр» в аэропорту Волгограда

Ограничения на прием и посадку воздушных судов, которые действовали в аэропорту Волгограда с 00:34 мск из-за угроз беспилотной атаки, сняты в 09:44 мск. Об этом сообщила Росавиация.

Из-за закрытого неба в волгоградском аэропорту задерживались пять авиарейсов – два на прилет и три на вылет в Москву и Шарм-эль-Шейх. Сейчас количество таких рейсов сократилось до четырех. Вылет туристов на курорт в Египет снова перенесен, но теперь на 10:00 мск 18 января.





