Общество

89 волгоградских школьников с весны ещё ждут обещанный школьный автобус

Общество 18.01.2026 13:39
0
18.01.2026 13:39


Обещанный после зимних каникул новый школьный автобус для 89 детей из поселков Гули Королёвой и Майский в Советском районе Волгограда так и не вышел в рейс.

- Директор школы сообщила, что со дня на день новый автобус должны передать в собственность школе и только после этого они смогут поставить его на учёт, затем они будут участвовать в тендере на ГСМ. В общем сроков опять никаких нет, - сообщили ИА «Высота 102» родители детей, которые с весны вынуждены пропускать уроки в филиале МОУ СШ № 129, который находится в поселке Горный Советского района Волгограда. 

О ситуации, которая сложилась после поломки автобуса для детей из удаленных волгоградских поселков, информагентство подробно рассказывало в конце 2025 года. Тогда сообщалось, что транспорт, который отвозил в школу и обратно детей из двух населенных пунктов, сломался еще в мае прошлого года. С наступлением 1 сентября эта проблема обострилась, так как общественный транспорт в эти поселки ходит редко, и не все родители имеют возможность возить в школу и забирать детей с уроков домой.

В администрации Волгограда в конце года сообщили, что проблема со школьным автобусом уже почти решена и его работа скоро возобновится. 

- Организованный подвоз детей на новом автобусе начнется после зимних каникул, - сообщили тогда в мэрии.

Также родителям пообещали, что активно займутся тем, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях у детей, которые вынуждены уже длительное время пропускать занятия.


