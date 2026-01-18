Туристы, которые решили улететь от Крещенских морозов в курортный Шарм-эль-Шейх в Египте, столкнулись с мучительным ожиданием в аэропорту Волгограда. Регистрацию на рейс они прошли еще около 4 утра 17 января и с тех пор ждали больше суток вылета в аэропорту.

- Толком ни поесть, ни попить – все жутко дорого. К тому же в зале ожидания очень холодно. Авиакомпания рейс не отменяла, поэтому пришлось ждать, так как жалко уплаченных денег, которые, судя по всему, нам никто бы не вернул, - делятся своими мытарствами туристы.

Вылет рейса авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Волгограда в Шарм-эль-Шейх переносился несколько раз. Ситуация осложнилась на фоне угроз беспилотной атаки и вводимых в аэропорту ограничений на полеты в целях безопасности.

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, посадка на рейс была завершена в 11:00 мск 18 января.

В настоящее время работа аэропорта нормализовалась и идет в штатном режиме. Задержек самолетов больше не отмечается.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!