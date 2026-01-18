«Опасность существует даже для людей»: волгоградский биолог – о массовом море голубей и последствиях заражения





Массовый мор голубей зафиксировали в Краснодарском крае. Причиной гибели десятка диких птиц называют гельминтоз. Есть ли риск передачи паразитов в соседние регионы, в том числе и в Волгоградскую область, грозят ли зараженные сизокрылые человеку, и как уберечь себя от неприятных последствий при контакте с птицами - в материале ИА «Высота 102».

О массовой гибели вяхирей министерство природных ресурсов Краснодарского края сообщило на уходящей неделе. В ведомстве отметили, что в конце 2025-го голуби стали погибать в Туапсинском муниципальном округе, в Горячеключенском районе и в Геленджике. Экспертиза подтвердила, что причиной их смерти стал гельминтоз.

- Птицы - активные и общительные животные, так что передача болезнетворных микробов и паразитов у пернатых происходит довольно легко в результате скученности, многочисленных социальных взаимодействий. Разнообразные гельминты часто встречаются у диких птиц, а при нарушении требований санитарии могут поражать и домашних, - комментирует волгоградский биолог Николай Онистратенко. – Заболевание может передаваться несколькими путями. Например, при поедании фекалий с яйцами глистов и даже с мелкими активными гельминтами. Чаще всего мелкие частицы зараженного помета попадают в пищеварительный тракт с грязной пищей, водой и почвой. Некоторые гельминты оказываются в организме вместе с промежуточными хозяевами – зараженными насекомыми, моллюсками или с рыбой. Возможен и прямой контакт между зараженными и здоровыми птицами. Например, при тесном соседстве в гнезде, при кормлении путем отрыгивания, а также при взаимном уходе или чистке перьев. Заражение пернатых может произойти даже через окружающие предметы – гнездо или субстрат.





Остановить заражение в одной конкретной стае практически невозможно. Улетая за сотни километров от родного гнезда, пораженные гельминтами голуби рискуют «наградить» заболеванием своих сородичей не только в родном регионе.

- В стаях птиц гельминтоз довольно быстро охватывает большие массы особей, долго сохраняется в популяции, усиливается и ослабляет как отдельных особей, так и всю популяцию, что может привести к постепенному вымиранию конкретных стай, - уточняет доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. - Пораженные гельминтами дикие птицы разносят яйца и взрослых особей на большие расстояния, засеивая помётом и перьями природные территории, города, сёла, водоёмы.

Паразиты, буквально выкашивающие целые стаи, не знают разделений на диких и городских птиц. Обитатели парков и скверов, с радостью встречающих любую «дающую руку», как и их лесные родственники могут быть заражены глистами.

- Городские птицы также накапливают в стаях довольно большое количество паразитов. Этому способствует скученность их собратьев в урбоэкосистеме и общая высокая плотность представителей других видов, в том числе и человека. Свою роль играет также санитарная роль пернатых - большинство синантропных видов птиц активно мусорничают, питаясь остатками человеческой пищи, в которой часто содержатся и гельминты. Недаром городских голубей прозвали «пернатыми крысами. А в сёлах воробьи и прочие птицы часто выклевывают полупереваренное зерно из конского навоза, рискуя при этом подцепить свойственную домашней скотине заразу, - продолжает волгоградский биолог. - Конечно же, такая распространенность гельминтов среди городских и диких птиц, возможность переноса и передачи паразитов разными путями представляют определенную опасность. Так, возможна их передача от диких и бесхозных особей сельскохозяйственным птицам - курам, гусям, индейкам. Также существует вероятность заражения других животных - домашнего скота, собак, кошек, хомячков и минипигов. Наконец, следует помнить об опасности для человека.

Угроза заражения сильнее всего нависает над волгоградцами, собирающими вокруг себя десятки голодных, а от того суетливых птиц. В зоне риска остаются и любители эффектных «венецианских» фотографий с десятком одновременно взлетающих голубей.

- Конечно, обычный взрослый горожанин вряд ли займётся охотой на голубей и воробьёв с целью пропитания. Однако частички помёта и перьев могут сыпаться с мест их обитания на городских крышах. Весьма неразумна также манера кормить птичьи стаи посреди города. Суетящиеся и вспархивающие голуби создают вокруг себя облака из мелкой невидимой пыли, в которой присутствует птичий помёт, частички перьев и кожи. Вдыхая такую взвесь, человек рискует заразиться, - предупреждает Николай Онистратенко. - Природоохранные ведомства и санитарные службы регулярно проводят мероприятия по отлову птиц и исследованию их на предмет зараженности значимыми паразитами. Эти работы выполняются по календарному графику, и в случае обнаружения превышений частоты встречаемости тех или иных опасных паразитов назначаются мероприятия по регулированию численности паразитов и их носителей. Обычному же волгоградцу достаточно просто избегать излишне тесного контакта с бесхозной птицей и соблюдать обычные гигиенические рекомендации: не собирать вокруг себя стаи голодных голубей для кормёжки (часто девушки устраивают «венецианские фотосессии» с взлетающими голубями ), задерживать дыхание или использовать маски в присутствии скоплений птиц, не лазать по чердакам и крышам, а также мыть руки и лицо.

Фото из архива V102.ru