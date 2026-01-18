В Волгоградской области 700 спасателей дежурят у 50 иорданей

В Крещенский сочельник, который отмечается 18 января, на службу заступили порядка 700 спасателей, которые будут дежурить у оборудованных для купания иорданей.

Как сообщили в администрации региона, спасатели ГУ МЧС России по региону, сотрудники аварийно-спасательной и противопожарной служб, добровольческие формирования будут следить за безопасностью жителей, которые решат окунуться в ледяной воде вечером 18 января и днем 19 января в праздник Крещения.

- В ночь с 18 на 19 января спасатели будут нести дежурства рядом с 50 иорданям в муниципальных образованиях региона, 5 из них — в Волгограде, - уточнили в администрации.

Напомним, что в Волгограде окунуться в специально оборудованную прорубь под присмотром спасателей можно в следующих местах:

- в Тракторозаводском районе Волгограда на Спартановке в районе ул. Грамши,4;

- в Краснооктябрьском районе — на территории яхт-клуба «Пилигрим»;

- в Кировском районе — на пристани им. Руднева;

- в Красноармейском районе — на Севастопольской набережной у монумента В.И. Ленина;

- в Советском районе — на Ельшанской набережной микрорайона Тулака.

Фото из архива V102.RU

