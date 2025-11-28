Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетов

Росавиация сняла ограничения, введенные в аэропорту Волгограда на прием и отправку самолетов, передает V102.RU.
- В 08:52 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - сообщила Росавиация.
В настоящее время задерживаются на вылет и прилет четыре московских рейса.
Напомним, что ограничения в аэропорту Волгоград (Гумрак) вводились в ночь на 28 ноября в 23:38 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позднее стало известно о том, что регион вновь подвергся налёту беспилотников ВСУ. Дежурными средствами ПВО были ликвидированы 5 беспилотников ВСУ.