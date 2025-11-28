Общество

Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в Волгограде

28.11.2025
Три огромных гусеничных крана, один из которых настоящий кран-великан, будут задействованы для установки 120-метрового колеса обозрения в ЦПКиО Волгограда. Согласно документам тендера, гусеничные краны грузоподъемностью по 500 тонн и 750-800 тонн арендуют к 1 декабря. Кроме того, ЦПКиО понадобится один автомобильный кран грузоподъемностью 350 тонн.

Ожидается, что монтаж аттракциона продлится с 1 декабря 2025 года по 20 февраля 2026 года.

Как ранее сообщал директор парка Андрей Еркин, первые машины с колесом обозрения в середине ноября отгружены на заводе в Китае. Их везут на 27 грузовиках из Шеньяна в Волгоград. Ожидается, что колонны и центральный вал колеса прибудут на строительную площадку в ЦПКиО в декабре. Здесь уже подготовлен фундамент для гигантского аттракциона, который получил название «Звезда Сталинграда». С этого аттракциона будет открываться уникальный вид на Мамаев курган и город-герой.

Напомним, что кран-великан, с помощью которого будут устанавливать огромные конструкции уже работал в Волгограде. Эту мощную технику использовали для монтажа фасада стадиона «Волгоград Арена» к чемпионату мира по футболу-2018. Тогда применялся кран  грузоподъемностью 750 тонн.  Его высота - 42 метра, а длина стрелы - 77 метров. Специально для этой машины, которая сама весит около 800 тонн, вокруг стадиона возводилась полукилометровая трасса из бетонных плит.

Фото из архива V102.RU

