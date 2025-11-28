Общество

«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей Ерзовки

Общество 28.11.2025 08:35
0
28.11.2025 08:35


В Городищенском районе Волгоградской области жители Ерзовки бьют тревогу из-за небывалого нашествия мышей и блох. Непрошеных гостей вот уже несколько месяцев пытаются выпроводить из своих квартир жители дома №7 на ул. Молодёжной на территории 4-го квартала.

- Все наши беды начались летом. В июльскую жару в доме прорвало канализацию. Неоднократно оставляли заявки в УК "ЖКХ Ерзовское", но результата никакого не было. Из-за ужасного запаха в доме невозможно было находиться, позже появились мыши и насекомые. Хоть как-то изменить ситуацию удалось после того, как я написал жалобу в администрацию, - рассказал житель дома Алексей Бескаровайнов.


Лишь после письменных обращений коммунальщики зашевелились и попытались осушить подвал.

- Что они там реально сделали, к сожалению, посмотреть не могу. Я сломал ногу и пока восстанавливаюсь, не рискую туда спускаться. Мы живём на первом этаже и знаю точно, что после небольшого перерыва неприятный канализационный запах вновь стал просачиваться в помещения, - продолжил мужчина.

По словам волгоградца, на зловонии коммунальные беды их семьи не были исчерпаны.

Вскоре к нам в квартиру вновь полезли мыши и, самое страшное, блохи. Буквально вчера, 26 ноября, поймали четырёх грызунов, и такой «улов» практически каждую неделю.

Из-за мышей в квартирах одновременно «прописались» и насекомые. Последние в буквальном смысле терроризируют детей.

- Блохи теперь ежедневно устраивают у нас по квартире «скачки». Постоянно с женой и дочками вылавливаем их на себе. Но нас они почему-то кусают редко, преследуя нашу 2-летнюю малышку, - подчеркнул собственник.


На снимках, предоставленных мужчиной в редакцию, тело малолетнего ребёнка действительно усыпано местами укусов насекомых.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в Госжилнадзор Волгоградской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По данным специалистов, местные коммунальщики отчитались о том, что все проблемы домочадцев давно уже решены.

- Управляющей компанией в июле текущего года заменены аварийные участки трубопроводов водоотведения в подвальном помещении, проведена откачка, просушка, дезинфекция и дезинсекция подвала многоквартирного дома №7 по ул. молодежной в Ерзовке. 14 ноября инспекцией проведено выездное обследование - грунтовое основание сухое, насекомых, течи трубопроводов инженерных систем в подвале не выявлено, - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Отметим, что делать в ситуации, когда управляющая компания не хочет помогать жильцам, а надзорные ведомства почему-то не замечают следы присутствия в доме грызунов и насекомых, Алексей не знает. Но выбор у мужчины невелик: либо съезжать с квартиры, либо продолжать строчить жалобы во все инстанции. На сегодняшний день волгоградец направил в администрацию Ерзовки новое обращение и надеется, что хотя бы после публикации в СМИ на их проблему действительно обратят внимание чиновники и коммунальные службы.

Фото сгенерировано ИИ, предоставлено жильцами дома

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.11.2025 11:18
Общество 28.11.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 10:42
Общество 28.11.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 10:21
Общество 28.11.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 10:09 Реклама
Общество 28.11.2025 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:30
Общество 28.11.2025 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:06
Общество 28.11.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:04
Общество 28.11.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 09:00
Общество 28.11.2025 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.11.2025 08:53
Общество 28.11.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 08:35
Общество 28.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 08:04
Общество 28.11.2025 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 07:44
Общество 28.11.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 07:11
Общество 28.11.2025 07:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 06:54
Общество 28.11.2025 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.11.2025 06:23
Общество 28.11.2025 06:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:18
Андрей Бочаров поздравил судей с 25-летием мировой юстиции в регионеСмотреть фотографии
10:42
Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
По дороге на Луганск под Волгоградом в ДТП погиб водитель «двенадцатой»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:21
У православных волгоградцев 28 ноября стартовал Рождественский постСмотреть фотографии
10:09
«Брошу все и уеду в Бурковский». Коттеджный поселок «Бурковский парк» всего в 15 минутах от центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:06
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:04
Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенствоСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»Смотреть фотографии
08:53
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
08:38
Главе Иловлинского района грозит арестСмотреть фотографии
08:35
«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей ЕрзовкиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатраСмотреть фотографии
07:44
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 28 ноябряСмотреть фотографии
06:54
Волгоградцам пояснили, как оплатить парковку при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
06:23
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт в ночь на 28 ноябряСмотреть фотографии
06:00
Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:35
Воздушная угроза третий раз за сутки объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о туманах и гололёдеСмотреть фотографии
20:20
В Волжском засняли момент столкновения автобуса с маршруткой на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
19:08
В Волгограде в вечерний час пик встало движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
19:00
«По жетону он неживой»: «убитого» на СВО жителя Михайловки объявили дезертиромСмотреть фотографии
18:22
Победитель соревнований на Дону поймал щуку весом более 6 кгСмотреть фотографии
18:14
Вместе против коррупции: материалы ГУФССП легли в основу крупной выставки в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:42
Свыше 8 тыс. общедомовых чатов в МАХ открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде улицу назовут в честь Героя России Евгения ОрловаСмотреть фотографии
17:17
«К такому не подготовишься»: ветераны СВО рассказывали о жестоких сражениях, страхе и спасении однополчанСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы завалили Банк России жалобами на блокировку картСмотреть фотографии
16:04
Какие покупки чаще всего оплачивают по QR-коду: топ-5 сегментовСмотреть фотографии
 