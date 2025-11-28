«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей Ерзовки





В Городищенском районе Волгоградской области жители Ерзовки бьют тревогу из-за небывалого нашествия мышей и блох. Непрошеных гостей вот уже несколько месяцев пытаются выпроводить из своих квартир жители дома №7 на ул. Молодёжной на территории 4-го квартала.

- Все наши беды начались летом. В июльскую жару в доме прорвало канализацию. Неоднократно оставляли заявки в УК "ЖКХ Ерзовское", но результата никакого не было. Из-за ужасного запаха в доме невозможно было находиться, позже появились мыши и насекомые. Хоть как-то изменить ситуацию удалось после того, как я написал жалобу в администрацию, - рассказал житель дома Алексей Бескаровайнов.





Лишь после письменных обращений коммунальщики зашевелились и попытались осушить подвал.

- Что они там реально сделали, к сожалению, посмотреть не могу. Я сломал ногу и пока восстанавливаюсь, не рискую туда спускаться. Мы живём на первом этаже и знаю точно, что после небольшого перерыва неприятный канализационный запах вновь стал просачиваться в помещения, - продолжил мужчина.

По словам волгоградца, на зловонии коммунальные беды их семьи не были исчерпаны.

Вскоре к нам в квартиру вновь полезли мыши и, самое страшное, блохи. Буквально вчера, 26 ноября, поймали четырёх грызунов, и такой «улов» практически каждую неделю.

Из-за мышей в квартирах одновременно «прописались» и насекомые. Последние в буквальном смысле терроризируют детей.

- Блохи теперь ежедневно устраивают у нас по квартире «скачки». Постоянно с женой и дочками вылавливаем их на себе. Но нас они почему-то кусают редко, преследуя нашу 2-летнюю малышку, - подчеркнул собственник.





На снимках, предоставленных мужчиной в редакцию, тело малолетнего ребёнка действительно усыпано местами укусов насекомых.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в Госжилнадзор Волгоградской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. По данным специалистов, местные коммунальщики отчитались о том, что все проблемы домочадцев давно уже решены.

- Управляющей компанией в июле текущего года заменены аварийные участки трубопроводов водоотведения в подвальном помещении, проведена откачка, просушка, дезинфекция и дезинсекция подвала многоквартирного дома №7 по ул. молодежной в Ерзовке. 14 ноября инспекцией проведено выездное обследование - грунтовое основание сухое, насекомых, течи трубопроводов инженерных систем в подвале не выявлено, - сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Отметим, что делать в ситуации, когда управляющая компания не хочет помогать жильцам, а надзорные ведомства почему-то не замечают следы присутствия в доме грызунов и насекомых, Алексей не знает. Но выбор у мужчины невелик: либо съезжать с квартиры, либо продолжать строчить жалобы во все инстанции. На сегодняшний день волгоградец направил в администрацию Ерзовки новое обращение и надеется, что хотя бы после публикации в СМИ на их проблему действительно обратят внимание чиновники и коммунальные службы.

Фото сгенерировано ИИ, предоставлено жильцами дома