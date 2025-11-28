Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенство





В медучреждения Волгоградской области в 2025 году по поводу укусов животных обратились более 9800 человек, что превышает среднемноголетний уровень. По данным управления Роспотребнадзора, в настоящее время продолжается рост количества обращений граждан, подвергшихся риску заражения вирусом бешенства.

К счастью, случаев заболевания бешенством в 2025 году среди населения в регионе не зарегистрировано. Заражение этим вирусом неминуемо грозит смертельным исходом как животным, так и людям.

Вирус передаётся через укусы, царапины или при попадании слюны больного животного на повреждённую кожу или слизистые оболочки. Особую опасность представляют укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и пальцы из-за обилия нервных окончаний в этих областях.

Источниками инфекции могут быть как дикие, так и домашние животные. Среди диких животных опасность представляют лисы, волки, еноты, барсуки, летучие мыши и грызуны. Из домашних животных риск несут собаки, кошки, лошади, крупный и мелкий рогатый скот.

У животных с момента появления первых симптомов бешенства до смерти проходит обычно 6-11 суток. Заболевание протекает в одной из двух форм - агрессивная или тихая. Тихая форма наиболее опасна, так как человек не всегда может вовремя распознать, что с животным что-то не так, быстро принять меры и защититься.

Животные, больные бешенством, могут проявлять различные признаки инфицирования, включая боязнь, агрессию, чрезмерное слюнотечение, видимое затрудненное глотание, шатание, паралич конечностей и судороги. Домашние питомцы начинают вести себя неестественно - ломают мебель, мечутся. Лошади и домашний скот также могут проявлять агрессивное поведение, повышенную чувствительность к свету. Дикие животные при бешенстве могут потерять свой естественный страх перед людьми и проявлять необычное поведение; например, животное может блуждать днем, причем в местах, где много людей.

Человек может защититься от этого страшного заболевания одним способом – с помощью вакцинации.



