Общество 28.11.2025 09:00
0
28.11.2025 09:00
На днях в стенах Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли состоялось торжественное открытие нового пространства – лаборатории по выращиванию микрозелени. Проект был реализован благодаря гранту, выигранному колледжем в «Здоровой Олимпиаде» образовательного проекта «Школа питания».
Проект «Школа питания» – это бесплатная образовательная платформа, которая помогает педагогам и воспитателям обучать дошкольников, школьников и студентов питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Программа была разработана торговой сетью «Пятёрочка» совместно с методистами, действующими учителями и воспитателями на основе рекомендаций проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.
Студенты и преподавательский состав ВКРСИТ пошли дальше и приняли участие в «Здоровой Олимпиаде» – интеллектуальном онлайн-соревновании для детей и подростков от образовательного проекта «Школа питания». По ее результатам студенты показали очень высокий уровень знаний по осознанному питанию.
По всей России было выбрано 5 финалистов, которым предстояло защитить уже свой собственный проект на тему ЗОЖ. Проект по выращиванию микрозелени стал первым в истории «Здоровой Олимпиады» победителем среди средних специальных образовательных учреждений. Торговая сеть вручила грант в размере 1 млн рублей на воплощение идеи.
– Когда мы услышали о волгоградском проекте, посвященном выращиванию микрозелени, то сразу поняли, что это полностью отвечает миссии «Школы питания», – рассказала менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко. – Мы уверены, что открытая сегодня лаборатория принесет много пользы учащимся и педагогам.
Впервые олимпиада прошла в 2024 году, и ее участниками тогда стали более 250 тысяч школьников со всех уголков России – настолько тема осознанного питания оказалась востребована и актуальна. Онлайн-формат олимпиады дает доступ к материалам и заданиям для всех участников, замеряет уровень знаний и помогает педагогам. Минпросвещения РФ включило олимпиаду в список одобренных ежегодных мероприятий. С 2025 года к ней присоединились студенты.
На торжественную церемонию открытия лаборатории собрались студенты, преподаватели, руководство колледжа и областная администрация.
– Для нас это не просто новая красивая локация, но и качественное развитие образовательного процесса, – подчеркнул директор Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Сергей Самохвалов. – Мы уже внесли позиции по использованию микрозелени в вариативную часть наших образовательных программ. А это значит, что огромное количество блюд станет здоровее и полезнее. Микрозелень – это кладезь витаминов, микроэлементов и клетчатки, без которых невозможно здоровое функционирование организма. Большое спасибо торговой сети «Пятёрочка» за то, что поддержали эту идею, осуществили нашу мечту. В нашем педагогическом коллективе мы давно сформировали свою миссию: научить кормить людей так, чтобы потом не пришлось их лечить. Сегодня мы делаем огромный шаг в этом направлении.
После того, как была перерезана ленточка, преподаватели и студенты колледжа провели мастер-класс по приготовлению полезных блюд и напитков с использованием зелени, выращенной в теплице.
– Теперь у нас всегда под рукой есть полезный и свежий продукт, который мы можем использовать для приготовления и украшения своих собственных блюд, – поделился эмоциями выпускник и начинающий преподаватель колледжа Егор Мащенко. – Студенты будут готовить, изучать и придумывать свои новые рецепты с использованием микрозелени и пищевых цветов. Сейчас это тренд, и мы идем в ногу со временем.
В лаборатории уже засеяно и произрастает более 10 видов микрозелени. Это несколько видов салата, гигантская петрушка, микрозелень краснокочанной капусты и брокколи, пшеница, овес. Свои восходы дали и съедобные цветы – они будут использоваться в кулинарии и для украшения блюд: василек, виола, настурция, календула.
Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в Волгограде28.11.2025 10:42
Общество 28.11.2025 10:42
У православных волгоградцев 28 ноября стартовал Рождественский пост28.11.2025 10:21
Общество 28.11.2025 10:21
«Брошу все и уеду в Бурковский». Коттеджный поселок «Бурковский парк» всего в 15 минутах от центра Волгограда28.11.2025 10:09 Реклама
Общество 28.11.2025 10:09 Реклама
Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергию28.11.2025 09:30
Общество 28.11.2025 09:30
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетов28.11.2025 09:06
Общество 28.11.2025 09:06
Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенство28.11.2025 09:04
Общество 28.11.2025 09:04
В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»28.11.2025 09:00
Общество 28.11.2025 09:00
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛА28.11.2025 08:53
Общество 28.11.2025 08:53
«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей Ерзовки28.11.2025 08:35
Общество 28.11.2025 08:35
В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатра28.11.2025 08:04
Общество 28.11.2025 08:04
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛА28.11.2025 07:44
Общество 28.11.2025 07:44
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 28 ноября28.11.2025 07:11
Общество 28.11.2025 07:11
Волгоградцам пояснили, как оплатить парковку при отсутствии интернета28.11.2025 06:54
Общество 28.11.2025 06:54
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт в ночь на 28 ноября28.11.2025 06:23
Общество 28.11.2025 06:23
Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в Волгограде28.11.2025 06:00
Общество 28.11.2025 06:00