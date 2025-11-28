Общество

В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»

28.11.2025 09:00
На днях в стенах Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли состоялось торжественное открытие нового пространства – лаборатории по выращиванию микрозелени. Проект был реализован благодаря гранту, выигранному колледжем в «Здоровой Олимпиаде» образовательного проекта «Школа питания». 
Проект «Школа питания» – это бесплатная образовательная платформа, которая помогает педагогам и воспитателям обучать дошкольников, школьников и студентов питаться правильно и вести здоровый образ жизни. Программа была разработана торговой сетью «Пятёрочка» совместно с методистами, действующими учителями и воспитателями на основе рекомендаций проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора. 
Студенты и преподавательский состав ВКРСИТ пошли дальше и приняли участие в «Здоровой Олимпиаде» – интеллектуальном онлайн-соревновании для детей и подростков от образовательного проекта «Школа питания». По ее результатам студенты показали очень высокий уровень знаний по осознанному питанию. 
По всей России было выбрано 5 финалистов, которым предстояло защитить уже свой собственный проект на тему ЗОЖ. Проект по выращиванию микрозелени стал первым в истории «Здоровой Олимпиады» победителем среди средних специальных образовательных учреждений. Торговая сеть вручила грант в размере 1 млн рублей на воплощение идеи.

– Когда мы услышали о волгоградском проекте, посвященном выращиванию микрозелени, то сразу поняли, что это полностью отвечает миссии «Школы питания», – рассказала менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко. – Мы уверены, что открытая сегодня лаборатория принесет много пользы учащимся и педагогам. 
Впервые олимпиада прошла в 2024 году, и ее участниками тогда стали более 250 тысяч школьников со всех уголков России – настолько тема осознанного питания оказалась востребована и актуальна. Онлайн-формат олимпиады дает доступ к материалам и заданиям для всех участников, замеряет уровень знаний и помогает педагогам. Минпросвещения РФ включило олимпиаду в список одобренных ежегодных мероприятий. С 2025 года к ней присоединились студенты. 
На торжественную церемонию открытия лаборатории собрались студенты, преподаватели, руководство колледжа и областная администрация.

– Для нас это не просто новая красивая локация, но и качественное развитие образовательного процесса, – подчеркнул директор Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Сергей Самохвалов. – Мы уже внесли позиции по использованию микрозелени в вариативную часть наших образовательных программ. А это значит, что огромное количество блюд станет здоровее и полезнее. Микрозелень – это кладезь витаминов, микроэлементов и клетчатки, без которых невозможно здоровое функционирование организма. Большое спасибо торговой сети «Пятёрочка» за то, что поддержали эту идею, осуществили нашу мечту. В нашем педагогическом коллективе мы давно сформировали свою миссию: научить кормить людей так, чтобы потом не пришлось их лечить. Сегодня мы делаем огромный шаг в этом направлении.

После того, как была перерезана ленточка, преподаватели и студенты колледжа провели мастер-класс по приготовлению полезных блюд и напитков с использованием зелени, выращенной в теплице. 
– Теперь у нас всегда под рукой есть полезный и свежий продукт, который мы можем использовать для приготовления и украшения своих собственных блюд, – поделился эмоциями выпускник и начинающий преподаватель колледжа Егор Мащенко. – Студенты будут готовить, изучать и придумывать свои новые рецепты с использованием микрозелени и пищевых цветов. Сейчас это тренд, и мы идем в ногу со временем. 

В лаборатории уже засеяно и произрастает более 10 видов микрозелени. Это несколько видов салата, гигантская петрушка, микрозелень краснокочанной капусты и брокколи, пшеница, овес. Свои восходы дали и съедобные цветы – они будут использоваться в кулинарии и для украшения блюд: василек, виола, настурция, календула.

