В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛА

В Волгоградской области отменён режим опасности атаки БПЛА. Соответствующие смс-оповещения начали получать из Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций жители и гости региона.
- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в сообщениях.
Ранее Росавиация объявила об отмене ограничений на использование местного воздушного пространства пассажирскими самолётами.
>Напомним, режим опасности атаки БПЛА вводился в Волгоградской области 27 ноября в 23:38. После стало известно о том, что регион вновь подвергся налёту беспилотников ВСУ. Дежурными средствами ПВО были ликвидированы 5 беспилотников ВСУ.