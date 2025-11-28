



В Волгограде с 1 декабря на новых улицах начинает действовать платная парковка. Теперь припарковать свой автомобиль волгоградцам придется платно на участке в границах от Комсомольской до 7-ой Гвардейской.

Как оплатить стоянку в центре города при отсутствии стабильного интернета — объясняем в материале ИА «Высота 102».

Для волгоградских автомобилистов доступны всего шесть удобных способов оплаты. Безналичным способом автовладельцы могут оплатить услугу с помощью мобильного приложения «Горпарковки», интернет-портала «Парковки Волгограда», сервиса «Сбербанк-онлайн».

Также можно оплатить с помощью смс-сообщений — необходимо отправить сообщение на номер 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), номера автомобиля (А000АА34) и количества часов. Все данные указываются через символ «*». Средства спишутся со счета мобильного телефона.

В случае отсутствия интернет-соединения волгоградцы могут не переживать за штрафы — оплату можно внести до конца текущих суток в любое удобное время дома. Кроме того, автомобилистам можно оплатить ее и наличными средствами посредством «Сбербанка»: через терминалы, банкоматы или кассы. Также автовладельцам доступно оформление абонементов на пользование платными парковками.

Если же до 23:59 того же дня услуга не будет оплачена, система зафиксирует факт отсутствия платежа владельцу автомашины начисляется штраф в размере 2500 рублей. Полностью освобождаются от оплаты парковки ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей. Бесплатной будет парковка и для владельцев электромобилей.

Напомним, введение платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования в Волгограде происходит в рамках 4-го этапа. Ранее постановлением городской администрации была скорректирована схема размещения ранее организованных платных парковок по ул. Мира, ул. Краснознаменской, ул. им. Островского и ул. Волгодонской. Было принято решение и о создании новых платных парковочных мест в границах ул. Комсомольской, ул. Коммунистической, ул. 7-й Гвардейской и пр. им. В.И. Ленина, а также в районе речного вокзала на набережной им. 62-й Армии.