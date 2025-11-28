Общество

В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатра

28.11.2025
Ремонтные работы кипят на площадке амфитеатра на Центральной набережной в Волгограде. Группа рабочих активно что-то штукатурит, замазывает и подкрашивает, сообщили ИА «Высота 102» горожане.

Редакции удалось снять на фото работы, которые действительно в настоящее время проводятся на этой летней площадке накануне начала календарной зимы. В администрации Волгограда пояснили, что на объекте проводятся работы по эксплуатационному обслуживанию.


- В процессе активной эксплуатации здания амфитеатра были выявлены незначительные дефекты полимерного покрытия и поверхностного слоя железобетонных конструкций, которые не влияют на функционирование объекта или безопасность сооружения. В связи с этим, на сооружении выполняются работы по эксплуатационному обслуживанию и устранению выявленных дефектов, - прокомментировали в мэрии.


Амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной Волгограда был построен в 2022 году. Его открыли 9 сентября, в День города. Новая концертная площадка под открытым небом рассчитана более чем на 2000 зрителей. 



Фото Андрей Поручаев / V102.RU

