В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатра

Ремонтные работы кипят на площадке амфитеатра на Центральной набережной в Волгограде. Группа рабочих активно что-то штукатурит, замазывает и подкрашивает, сообщили ИА «Высота 102» горожане.

Редакции удалось снять на фото работы, которые действительно в настоящее время проводятся на этой летней площадке накануне начала календарной зимы. В администрации Волгограда пояснили, что на объекте проводятся работы по эксплуатационному обслуживанию.





- В процессе активной эксплуатации здания амфитеатра были выявлены незначительные дефекты полимерного покрытия и поверхностного слоя железобетонных конструкций, которые не влияют на функционирование объекта или безопасность сооружения. В связи с этим, на сооружении выполняются работы по эксплуатационному обслуживанию и устранению выявленных дефектов, - прокомментировали в мэрии.





Амфитеатр на нижней террасе Центральной набережной Волгограда был построен в 2022 году. Его открыли 9 сентября, в День города. Новая концертная площадка под открытым небом рассчитана более чем на 2000 зрителей.









Фото Андрей Поручаев / V102.RU